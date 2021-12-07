В ОАЭ сократили продолжительность рабочей недели до четырех с половиной дней. И отказались от выходного в пятницу

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С 1 января 2022 года в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) введут новую рабочую неделю с выходными по западному образцу — в субботу и воскресенье вместо пятницы и субботы.

Как сообщает официальное агентство новостей WAM, это правило затрагивает федеральных чиновников. С понедельника по четверг они будут работать с 7:30 утра до 15:30, а в пятницу — с 7:30 до 12:00. Пятничные проповеди и молитвы станут проводить с 13:15 вместо 11:00. А у чиновников будет возможность работать по пятницам удаленно.

«Удлиненные выходные стали частью усилий правительства ОАЭ, направленных на обеспечение баланса между работой и личной жизнью и повышение социального благополучия, а также на повышение производительности труда для повышения экономической конкурентоспособности ОАЭ», — говорится в сообщении WAM.

Власти ОАЭ не дали никаких указаний для частных компаний, но, как пишет правительственная газета The National, компаниям не нужно разрешение правительства, чтобы установить свою рабочую неделю.

Во многих арабских странах рабочая неделя продолжается с воскресенья по четверг, а пятница и суббота на Ближнем Востоке традиционно считаются выходными днями (в ряде стран — только пятница).

С 1971 по 1999 годы в ОАЭ действовала шестидневная рабочая неделя с выходным в пятницу. В 1999 году вторым выходным днем стал четверг. Так было до 2006 года, когда власти сместили выходные на пятницу и субботу. Как отмечает The National, все государственные и частные школы, а также компании перешли на этот режим работы в сентябре 2006-го.

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