Мосгорсуд отменил приговор двум участникам перестрелки в «Москва-Сити». Они получили 15 и 16 лет колонии после вердикта присяжных

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Мосгорсуд отменил приговор Магомеду Исмаилову и Эльдару Хамидову — бывшим охранникам бизнесмена Гавриила Юшваева — по делу о в деловом центре «Москва-Сити» в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Андрея Орлова.

Дело отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. «Основания отмены узнаем после изготовления решения суда в полном объеме», — сказал защитник.

Пресненский суд Москвы в мае приговорил Исмаилова и Хамидова к 16 и 15 годам лишения свободы соответственно. До этого коллегия присяжных признала их виновными в хулиганстве, незаконном приобретении и ношении оружия, а также покушении на убийство.

Сейчас продолжается расследование дела в отношении бывшего следователя СК Левона Агаджаняна. Его обвиняют в фальсификации доказательств по делу о перестрелке, с декабря 2020 года он находится под арестом.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!