СК обвинил в перестрелке в «Москва-Сити» спецназовца ФГУП «Охрана». Росгвардия собирается его защищать

Следственный комитет России в корне пересмотрел события, произошедшие во время в башне «Око» в «Москва-Сити» в ноябре 2017 года, и предъявил новые обвинения трем охранникам «авторитетного бизнесмена» Дмитрия Павлова.

Как сообщает газета «Коммерсант», среди обвиняемых в хулиганстве — спецназовец ФГУП «Охрана» Росгвардии Дмитрий Якобсон, ранее воевавший в Чечне. Он находится в больнице, где лечится после ранения в живот, полученного в перестрелке. Якобсон отказался признать вину и дать показания. Также обвинения в хулиганстве предъявлены сотрудникам ЧОП Кириллу Титоренко и Платону Койде (последнему — посмертно, он погиб в перестрелке).

Ранее следствие считало, что конфликт спровоцировали охранники бизнесмена Гавриила Юшваева — Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов. В ноябре 2017-го их обвинили в хулиганстве и покушении на убийство, после чего арестовали.

Перестрелка в «Москва-Сити» произошла, когда в ресторане в башне «Око» отмечали 50-летие Дмитрия Павлова. Во время праздника охранники бизнесмена Кирилл Титоренко и Платон Койда узнали, что возле небоскреба возник конфликт из-за неправильно припаркованного автомобиля Mersedes S-класса Гавриила Юшваева. Мужчины спустились вниз, где к ним присоединился Дмитрий Якобсон, который, по версии СК, также охранял Павлова (что опровергали в Росгвардии).

На первом этаже башни завязалась словесная перепалка между телохранителями Дмитрия Павлова и Гавриила Юшваева. В постановлении СК сказано, что охранники Павлова грубо ругались, а один из них — Кирилл Титоренко — плюнул в сторону Эльдара Хамидова и достал пистолет ИЖ-71. Затем Титоренко и сотрудник Росгвардии начали «производить многочисленные выстрелы» по противникам, после чего покинули место перестрелки.

Адвокат Якобсона Антон Гостев считает, что новые обвинения со стороны СК противоречат итогам баллистической экспертизы. По его словам, из пистолета Якобсона не стреляли, а на руках спецназовца не нашли следов пороховой гари. Защитник утверждает, что, согласно показаниям свидетелей, спецназовец призывал прекратить драку, однако Хамидов выстрелил в него первым, ранив в живот. После этого боец Росгвардии упал и потерял сознание, поэтому не мог ни стрелять, ни бежать, сказал адвокат.

Росгвардия собирается защищать Дмитрия Якобсона, поскольку в ходе внутреннего расследования не нашла в его действиях нарушений, сообщил советник директора ведомства Александр Хинштейн. Руководство Росгвардии попросило генпрокурора Юрия Чайку и главу СК Александра Бастрыкина обеспечить объективное расследование дела.