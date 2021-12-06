Бэнкси пообещал раздобыть 13 миллионов долларов для превращения тюрьмы, где сидел Оскар Уайлд, в арт-кластер

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Бэнкси продолжает бороться за превращение Редингской тюрьмы, известной во всем мире , в арт-пространство.

Весной 2021 года Бэнкси нарисовал на стене Редингской тюрьмы граффити «Творческий побег». Он изобразил человека в тюремной робе, который спускался со стены на связанной из простыней веревки. Ближе к земле веревка превращается в лист текста, тянущийся из печатной машинки.

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Теперь Бэнкси рассчитывает продать трафарет «Творческого побега» за 13 миллионов долларов и направить эту сумму на выкуп здания тюрьмы у Минюста Великобритании. Сейчас трафарет экспонируется в одном из музеев Бристоля.

Средства, которые Бэнкси собирается выручить за трафарет, будут добавлены к трем с лишним миллионам долларов, которые за тюрьму готов заплатить Редингский муниципальный совет, собирающийся открыть художественный и культурный центр.

Минюст инициативу Бэнкси пока не прокомментировал.

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