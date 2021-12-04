Росстат: в октябре в России умерли 74 893 человека с коронавирусом. Это новый максимум с начала пандемии

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В октябре в России умерли 74 893 человека, у которых выявили коронавирус. Об этом сообщил .

У 68 734 умерших COVID-19 точно или предположительно стал основной причиной смерти. У 1141 человека он способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть. У 5018 пациентов он «не повлиял на наступление смерти».

Как отмечает РБК, в октябре официальное число смертей от COVID-19 как основной причины и общая смертность среди заболевших коронавирусом стали максимальными за месяц с начала пандемии (данные за ноябрь пока не обнародованы).

Предыдущий официальный максимум был зафиксирован в июле 2021 года. Тогда в России за месяц умер 50 421 человек с коронавирусом. Из них у 44 128 человек COVID-19 точно или предположительно стал основной причиной смерти.

С учетом октябрьских данных за все время пандемии в России умерли почти 538 тысяч человек с коронавирусом, у более чем 460 тысяч из них инфекция стала непосредственной причиной смерти.

В реальности, вероятно, от коронавируса умерло еще больше людей: официальная статистика регулярно не учитывает часть умерших и переболевших. в октябре превысила 100 тысяч: и это тоже рекордное значение с начала эпидемии. Всего с начала эпидемии избыточная смертность составила почти миллион человек.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по всей России в начале ноября была объявлена нерабочая неделя. В середине ноября правительство внесло в Госдуму законопроект об обязательном использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Власти объяснили это необходимостью борьбы с коронавирусом. В обществе законопроект вызвал критику.