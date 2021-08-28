Росстат: в июле впервые умерли больше 50 тысяч россиян с диагностированным COVID-19

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В июле 2021 года в России умерли 215 265 человек. Из них у 50 421 человека был диагностирован COVID-19, сообщает Росстат.

Смерти людей с диагнострованнным COVID-19 ведомство традиционно разделило на четыре категории:

COVID-19 как основная причина смерти — 38 922 случая;

COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные исследования — 5 206 случаев;

COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента — 1 449 случаев;

COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никак не повлиял на наступление смерти — 4 844 случая.

В июле в России выявлен максимум смертей среди заболевших COVID-19 за месяц. Предыдущий антирекорд был установлен в декабре 2020 года — 45 331 человек, пишет РБК.

Кроме того, июльский показатель смертности людей с ковидом в 1,8 раза больше июньского (27 443 умерших) и в 4,9 раза больше аналогично показателя в июле 2020 года (10 371 умерший).

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила РИА Новости, что высокая смертность людей с диагностированным ковидом объясняется новой волной коронавируса, вызванной более заразным штаммом «дельта». За прошедшие дни августа, по оперативным данным, смертность в России остается на том же уровне, что и в аналогичный период июля, добавила Голикова.

В июле и августе в России неоднократно обновлялся рекорд по суточной смертности от коронавируса.

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