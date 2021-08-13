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За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 815 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это рекордный показатель суточной смертности с начала пандемии. Предыдущий — 808 человек за сутки — был зафиксирован 12 августа.

В общей сложности за весь период наблюдений от инфекции умерли 168 864 человека.

По состоянию на 13 августа в стране зарегистрированы 22 277 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 6 557 068 человек.

Выздоровели 5 848 340 человек, в том числе 19 368 пациентов выписаны из больниц за последние сутки.

С начала июня в России продолжается рост заболеваемости и смертности от ковида на фоне распространения штамма «дельта». В Москве в июне 2021 года, по данным Росстата, умерли 16 406 человек, что на 7138 человек больше, чем в июне 2019 года. Всего в России в июне 2021 года умерли 185 655 человек, что на 48 418 человек больше, чем в июне 2019 года.