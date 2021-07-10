В России за сутки от коронавируса умерли 752 человека — это максимум с начала пандемии
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В России за сутки от коронавируса умерли 752 человека, сообщает оперативный штаб. Это максимальный показатель за все время с начала пандемии.
Предыдущее рекордное значение по количеству смертей за день было зафиксировано 6 июля, тогда умерли 737 человек.
Общее число умерших с начала пандемии, по данным оперативного штаба, составляет 142 253 человека.
Всего за сутки в России выявили 25 082 новых случая заражения, с начала пандемии заразились 5 758 300 человек.
Заболеваемость коронавирусом в России, в течение весны державшаяся на относительно невысоком уровне, резко выросла в начале июня из-за распространения в стране штамма «дельта».