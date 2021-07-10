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В России за сутки от коронавируса умерли 752 человека, сообщает оперативный штаб. Это максимальный показатель за все время с начала пандемии.

Предыдущее рекордное значение по количеству смертей за день было зафиксировано 6 июля, тогда умерли 737 человек.

Общее число умерших с начала пандемии, , составляет 142 253 человека.

Всего за сутки в России выявили 25 082 новых случая заражения, с начала пандемии заразились 5 758 300 человек.

Заболеваемость коронавирусом в России, в течение весны державшаяся на относительно невысоком уровне, резко выросла в начале июня из-за распространения в стране штамма «дельта».

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