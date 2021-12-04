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Пассажирский лайнер Airbus, летевший из Тель-Авива в Москву, вынужден был поменять высоту над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с иностранным самолетом-разведчиком. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, 3 декабря один из двух самолетов-разведчиков над Черным морем «хаотично» пересекал трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому рейсу Тель-Авив — Москва.

«Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров», — рассказал источник. По его словам, диспетчеры дали гражданскому самолету команду снизиться и занять более безопасный эшелон.

Самолет-разведчик на запросы с земли не отвечал, добавил собеседник «Интерфакса».

Как пишет РБК, со ссылкой на данные Flightradar, рано утром 3 декабря у рейса SU501 из Тель-Авива в Москву показатель высоты над уровнем моря снизился с 34,9 до 31 тысячи футов (с 10,6 до 9,4 километра). Это произошло, когда самолет находился посреди Черного моря.

«Росавиация» отказалась комментировать инцидент с пассажирским лайнером. Ранее в Вооруженных силах РФ сообщили, что 3 декабря российские истребители поднимались в воздух для сопровождения над Черным морем двух самолетов-разведчиков США.

В ноябре президент России Владимир Путин пожаловался, что Запад обостряет ситуацию «провокационными военными маневрами» в Черном море и «поверхностно относится» к предостережениям России не переходить «красные линии». Президент США Джо Байден заявил, что не принимает ничьих «красных линий».

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