Автор телеграм-канала «ФемВремя» Карина Меркурьева рассказала о спам-атаке и угрозах. Ранее с подобным столкнулась феминистка Дарья Серенко
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Журналистка «Радио Свобода» и автор телеграм-канала «ФемВремя» Карина Меркурьева заявила, что ее номер телефона и номер телефона ее матери обнародовали представители «женоненавистнического движения» (какого именно, не уточняется).
Как пишет "Радио Свобода", после этого на номер телефона Меркурьевой и ее матери «каждую секунду» стали приходить коды подтверждения из разных магазинов. Кроме того, на женщин пытались взять кредиты и стали атаковать их в телеграме. За один вечер мать и дочь получили более тысячи сообщений.
Ранее в открытый доступ выложили данные банковской карты Меркурьевой, ссылки на ее профили в соцсетях и домашний адрес ее матери. Один из сторонников «женоненавистнического сообщества» обещал прийти к ней «в гости с тортиком».
Причиной атаки, по словам Меркурьевой, стала ее позиция по поводу ЛГБТ-сообщества и феминизма.
В начале ноября феминистка Дарья Серенко заявила, что после ее поста о ксенофобии ее данные выложили в открытый доступ, ей стали поступать сотни звонков и сообщений с угрозами, на нее попытались оформить 40 кредитов. Серенко связала травлю с телеграм-каналами основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова.
В октябре суд Нижегородской области объявил "Мужское государство" экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Это потребовала прокуратура, так как участники движения травили и преследовали женщин, в том числе фем-активисток и тех, кто встречался с темнокожими мужчинами.