Томского журналиста Игоря Кузнецова обвинили в создании экстремистского сообщества. Он фигурант дела телеграм-канала «Что-делать!»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Томскому оппозиционеру и журналисту издания RusNews Игорю Кузнецову, подозреваемому по делу о «склонении к беспорядкам» через Telegram, предъявлено новое обвинение, сообщает телеграм-канал «Правозащита» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

По данным защитника, теперь Кузнецова также подозревают в создании экстремистского сообщества (статья 282.1 УК, наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет). Обвинение журналисту предъявлены управлением ФСБ по Москве и Московской области.

В середине сентября, накануне выборов в Госдуму, Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела о «склонении к массовым беспорядкам» через телеграм-канал «Что-делать!». Фигурантами дела проходят как минимум 11 человек из семи регионов России, в том числе основатель телеграм-канала Дмитрий Чебанов из Москвы и журналист Игорь Кузнецов из Томска. По этому обвинению им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой