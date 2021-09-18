Студентка ВШЭ полтора года назад сделала мультфильм о том, что в участии в «беспорядках» могут обвинить любого. Сейчас она сама стала фигуранткой такого дела

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Мария Платонова во время слушаний о мере пресечения Пресс-служба Басманного суда / ТАСС / Scanpix / LETA

В Москве Следственный комитет накануне выборов в Госдуму возбудил уголовное дело о «склонении к массовым беспорядкам» через телеграм. По версии ведомства, фигуранты дела создали сеть каналов, в которых «размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков» в дни голосования.

Одной из фигуранток дела стала 20-летняя Мария Платонова — студентка Школы дизайна НИУ ВШЭ, работавшая дизайнером в штабе кандидата в депутаты Госдумы Анастасии Брюхановой. Утром 16 сентября силовики пришли к Платоновой с обыском, у нее изъяли технику, после чего увезли на допрос. Студентке предъявили обвинения по статье о склонении к массовым беспорядкам, которая предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы, 17 сентября суд отправил ее под домашний арест.

В постановлении следователя сказано, что она и другие фигуранты дела в чате в телеграме «систематически обсуждали стратегию деятельности по оказанию психологического воздействия и идеологической обработки аудитории в целях вызвать у неопределенного круга лиц желания, решимости и побуждений участвовать в совершении массовых беспорядков». Сама Платонова вину не признает. Как рассказала «Медиазоне» ее тетя, она предоставила силовикам доступ к своим телефону и ноутбуку, чтобы те убедились, что девушка не имеет никакого отношения к радикальным телеграм-каналам.

Полтора года назад Платонова нарисовала мультфильм, который, как написал журналист Владимир Раевский, «(не)чаянным образом проиллюстрировал ее ситуацию». В полутораминутной работе Платоновой главной героиней является девушка, которая обедает в центре Москвы, в то время как там проходят митинги, и полицейские задерживают их участников. Кончается мультфильм задержанием самой главной героини — из-за случайно выпавшей у нее из руки вилки ее обвиняют в применении насилия к полицейскому.

Всего, как сообщал СК, в деле о «склонении к массовым беспорядкам» 11 фигурантов. В первоначальном релизе ведомство называло только одного из них — 44-летнего Дмитрия Чебанова, который, как пишет «ОВД-Инфо», является автором телеграм-канала «Что делать». В этом канале в августе анонсировалась некая всероссийская акция протеста «без криминальных составляющих, но дерзкая по своей сути» в 77 «стратегически важных» городах. Еще 5 сентября Чебанов был задержан при попытке вывесить баннер на здании «Детского мира» на Лубянке, после чего получил 15 суток ареста за неповиновение полиции.

17 сентября суд в Москве арестовал Чебанова, а также его девушку Жанну Чернову и еще двух человек — Никиту Крещука и Алексея Круглова. Еще два фигуранта дела, Алексей Яночкин и Вячеслав Абрамов, были арестованы в Красноярске и Санкт-Петербурге, а в Ямало-Ненецком автономном округе задержали предполагаемого подписчика «Что делать» Дмитрия Ламанова. Имена других фигурантов дела до сих пор не известны.

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