Прокурор потребовал увеличить срок лишения свободы для Юрия Дмитриева до 15 лет

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Государственный обвинитель в ходе прений на процессе в Петрозаводском городском суде попросил увеличить срок лишения свободы для главы карельского , историка Юрия Дмитриева. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Роман Масалев.

«[Государственный обвинитель] попросил добавить два года к имеющемуся сроку в 13 лет и окончательно назначить 15 лет лишения свободы», — сказал адвокат. Он уточнил, что прокурор попросил, чтобы Дмитриев отбывал срок в колонии строгого режима.

Петрозаводский суд рассматривает дело Дмитриева по обвинению в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери, изготовлении детской порнографии и хранении части огнестрельного оружия.

В декабре 2016 года Юрия Дмитриева обвинили в изготовлении порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери и развратных действиях по отношению к ней, а также в незаконном хранении части огнестрельного оружия. В апреле 2018 года суд оправдал историка по двум обвинениям, назначив ему два с половиной года ограничения свободы по статье о хранении оружия, но затем Верховный суд Карелии отменил этот приговор. В июне 2018 года в отношении Дмитриева возбудили еще одно дело — о насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери. По этому делу в июле 2020 года историк получил три с половиной года колонии строгого режима. При этом суд оправдал Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении части огнестрельного оружия. В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор по трем упомянутым статьям, отправив дело на новое рассмотрение. Тогда же суд увеличил с 3,5 до 13 лет срок, назначенный по статье о насильственных действиях сексуального характера.

«Мемориал» считает дело Юрия Дмитриева политическим — в 1997 году историк нашел массовые захоронения репрессированных граждан СССР в лесном урочище Сандармох, а также составлял списки памяти репрессированных жителей Карелии. В поддержку Дмитриева выступали нобелевские лауреаты, российские деятели культуры, иностранные ученые.

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