«Я фактически являюсь личным узником Путина». Михаил Саакашвили опубликовал открытое письмо Владимиру Зеленскому

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Михаил Саакашвили, задержанный в Грузии, опубликовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В открытом письме, размещенном в фейсбуке, он поблагодарил Зеленского, ранее заявившего, что будет добиваться освобождения Саакашвили из-под стражи.

«Глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые кроме России не признает никто в мире», — говорится в открытом письме Саакашвили, опубликованном на украинском, русском и английском языках.

«Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи», — написал Саакашвили.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах. В 2015-2016 годах он занимал посты в государственных органах Украины и был советником президента Петра Порошенко. Саакашвили получил украинское гражданство. Однако в 2017 году Порошенко лишил Саакашвили гражданства. Такое решение было принято после того, как Саакашвили принял активное участие в протестах против Порошенко. Владимир Зеленский, сменивший Порошенко на посту президента в 2019 году, вернул Саакашвили украинское гражданство.

1 октября Саакашвили впервые за восемь лет приехал в Грузию. Его задержали и завели уголовное дело о незаконном пересечении границы. Еще по двум уголовным делам он уже был ранее осужден грузинским судом заочно.

Читайте также

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию впервые за восемь лет. Его сразу (или почти сразу) задержали. Главное

Читайте также

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию впервые за восемь лет. Его сразу (или почти сразу) задержали. Главное

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой