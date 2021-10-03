Зеленский пообещал добиваться возвращения Саакашвили на Украину

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет добиваться возвращения на Украину Михаила Саакашвили, задержанного в Грузии.

«Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины <…> Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается», — цитирует Зеленского агентство «Интерфакс».

Зеленский добавил, что узнал об отъезде Саакашвили в Грузию из прессы и был очень удивлен таким решением бывшего грузинского президента.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что «мы должны забрать своего гражданина». Подоляк сказал, что министерства иностранных дел Украины и Грузии проводят консультации в связи с задержанием Саакашвили.

Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября после того, как он впервые за восемь лет приехал в Грузию. На него завели уголовное дело о незаконном пересечении границы. Еще по двум уголовным делам он уже был ранее осужден.

Саакашвили вернулся накануне муниципальных выборов, прошедших 2 октября. Их итогом, по предварительным данным, стала победа правящей партии «Грузинская мечта». «Единое национальное движение», основанное Саакашвили, получило около трети голосов.

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