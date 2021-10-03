На местных выборах в Грузии побеждает правящая партия. Сторонники Саакашвили набирают треть голосов

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На муниципальных выборах в Грузии, по предварительным данным избиркома, лидирует правящая партия «Грузинская мечта». Как сообщает телеканал «Рустави 2», она набирает более 48% голосов.

На втором месте — «Единое национальное движение», созданное Михаилом Саакашвили. За его сторонников проголосовали более 31% избирателей.

На выборах мэра Тбилиси, по всей вероятности, будет назначен второй тур, поскольку ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов. Действующий мэр Каха Каладзе получает около 45%. Его главный соперник — лидер «Единого национального движения» Ника Мелия — набирает 34% голосов.

Накануне выборов в Грузию впервые за восемь лет вернулся Михаил Саакашвили. Он заявил, что приехал помочь своим сторонникам, и призвал их участвовать в голосовании. Саакашвили вскоре задержали и обвинили в незаконном пересечении границы. Он уже осужден в Грузии по еще двум уголовным делам.

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