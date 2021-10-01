Михаил Саакашвили вернулся в Грузию впервые за восемь лет. Его сразу (или почти сразу) задержали. Главное

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МВД Грузии / Reuters / Scanpix / LETA

В Грузии задержан экс-президент страны Михаил Саакашвили. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правоохранительные органы были осведомлены о приезде Саакашвили из Украины в Грузию и контролировали его перемещения. Сообщается, что бывший президент был задержан в офисе его партии «Единое национальное движение» в Тбилиси. Его отправили в тюрьму в городе Рустави недалеко от Тбилиси. СМИ опубликовали видео с улыбающимся Саакашвили в наручниках.

В конце сентября Саакашвили пообещал вернуться в Грузию после восьми лет отсутствия. Утром 1 октября он заявил, что уже находится в стране. Однако грузинское министерство внутренних дел заявило, что бывший президент не пересекал государственную границу, а правящей партии Грузии «Грузинская мечта» утверждали, что Саакашвили по-прежнему находится в Украине, на курорте Трускавец. В свою очередь член «Единого национального движения» Екатерина Херхеулидзе завила, что Саакашвили прибыл в Грузию еще четыре дня назад.

Перед задержанием Саакашвили выложил видео, где заявил: «Вероятно, сейчас меня задержат в Тбилиси, но я ничего не боюсь». Он добавил, что «приехал помочь», и призвал принять участие в муниципальных выборах в Грузии 2 октября. Если на них проиграет правящая партия «Грузинская мечта», в стране новые выборы в парламент.

Грузинского посла вызвали в МИД Украины. Владимир Зеленский потребовал разъяснений из-за задержания Саакашвили, сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. По его словам, Зеленский «обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации». Саакашвили — гражданин Украины, от грузинского гражданства он отказался в 2015 году, перед назначением главой Одесской области.

Власти Грузии возбудили против Саакашвили новое уголовное дело — о незаконном пересечении границы. Ранее он стал фигурантом еще четырех уголовных дел в Грузии. По двум из них — — в 2018 году были вынесены приговоры. Еще два дела — о разгроме телеканала «Имеди» и хищении средств Специальной службы государственной охраны — пока рассматриваются в суде. Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах, после чего покинул страну. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство и назначил главой Одесской области. В 2017 году, после конфликта с Порошенко, Саакашвили был лишен гражданства и выдворен за пределы страны. В 2019 году новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство. Тот снова приехал в Украину и в 2020 году возглавил исполнительный комитет Национального совета реформ.

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Ольга Корелина