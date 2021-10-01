В Грузии задержали Михаила Саакашвили

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, передает грузинский «Первый канал».

По словам Гарибашвили, сейчас Саакашвили находится под арестом в одном из пенитенциарных учреждений Грузии.

«У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем», — заявил Гарибашвили.

По его словам, спецслужбы Грузии выбрали «такое время и место, чтобы препятствующие задержанию [Саакашвили] факторы были минимальны», передает издание «Новости Грузия».

Перед задержанием Саакашвили опубликовал видео, в котором сказал: «Вероятно, сейчас меня задержат в Тбилиси, но я ничего не боюсь». Он также заявил, что «приехал помочь вам», и призвал принять участие в муниципальных выборах, которые пройдут в Грузии 2 октября.

Обновлено. Саакашвили находится в Руставской тюрьме неподалеку от Тбилиси, сообщает «Спутник Грузия».

Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах. Незадолго до истечения президентского срока он покинул страну. После этого против него возбудили четыре уголовных дела, по двум их них в 2018 году были вынесены приговоры.

В конце сентября Саакашвили пообещал, что вернется в Грузию. 1 октября он заявил, что прибыл в страну. Грузинские власти, которые ранее говорили о намерении арестовать Саакашвили после его возвращения, заявили, что бывший президент не пересекал границу Грузии.

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