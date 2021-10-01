Михаил Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию. Там он приговорен к двум тюремным срокам

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся в страну. Соответствующий пост появился в его фейсбуке.

«Доброе утро, Грузия. Восемь лет прошло», — написал он.

Позже Саакашвили выложил видеообращение, в котором заявил, что находится в Батуми.

Как отмечает On.ge, пока неясно, действительно ли политик вернулся в Грузию или нет. В основанной им партии «Единое национальное движение» заявили, что не знают подробностей. МВД Грузии заявление политика также не комментировало.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела. По двум из них в 2018 году были вынесены приговоры: Саакашвили получил шесть лет тюрьмы по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и три года по делу об убийстве в 2006 году банковского сотрудника Сандро Гиргвлиани.

В конце сентября Саакашвили заявил, что вернется в страну вечером 2 октября, позже в сети появились фотографии брони его билета на самолет. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после этого заявил, что Саакашвили задержат, как только он пересечет границу.

Читайте также

Пацан сказал — пацан сделал Как Михаил Саакашвили вернулся в Киев. Репортаж Ильи Жегулева из аэропорта Борисполь

Читайте также

Пацан сказал — пацан сделал Как Михаил Саакашвили вернулся в Киев. Репортаж Ильи Жегулева из аэропорта Борисполь

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой