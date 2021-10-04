Геннадий Зюганов написал открытое письмо Владимиру Путину. Он пожаловался на «полицейское преследование» сторонников КПРФ

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В письме Зюганов пожаловался на задержания членов КПРФ после протестных акций, состоявшихся на Пушкинской площади в Москве 20 и 25 сентября.

Лидер КПРФ подчеркнул, что эти задержания были безосновательными и незаконными, выразив мнение, что «заказчики и исполнители этих и ряда других противоправных действий руководствуются не положениями закона и интересами общественной безопасности, а дурно понятой политической целесообразностью».

Зюганов также раскритиковал трехдневный формат выборов и онлайн-голосование, сравнив их с «бомбой, которая рано или поздно может взорвать стабильность в обществе».

Вместо налаживания конструктивного диалога с ведущей парламентской партией, усиливается административное давление на КПРФ, множатся факты полицейского преследования ее активистов и сторонников. На глазах возрастают ничем не оправданная жестокость и размах этих силовых акций.

Лидер КПРФ попросил Путина «принять строгие меры, направленные на привлечение к ответственности должностных лиц, виновных в превышении своих полномочий».

Акции 20 и 25 сентября были заявлены как встречи депутатов с избирателями, которые по закону не требуют согласования. На самих акциях задержаний не было, однако впоследствии полиция начала приходить домой к их участникам и составлять протоколы.

Активисты КПРФ объявляли о несогласии с результатами онлайн-голосования в Москве. Из-за них ни один кандидат от партии не прошел в Думу по одномандатным округам города, хотя несколько человек при подведении итогов обычного голосования уверенно лидировали.

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