Петиция за отмену закона об «иностранных агентах» собрала 150 тысяч голосов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Петицию с требованием отмены норм российского законодательства об «иностранных агентах» подписали более 150 тысяч человек.

На момент написания этой новости петицию поддержали 153,6 тысячи человек.

Авторами петиции, опубликованной 14 сентября, стали более 200 средств массовой информации, НКО, просветительских и благотворительных организаций, в том числе «Медуза».

В петиции подчеркивается, что законодательство об «иностранных агентах» — откровенно дискриминационное и неправовое и противоречит как Конституции России, так и Европейской конвенции о защите прав и свобод.

Подписать петицию можно здесь.

Вскоре после запуска петиции представитель МИД Мария Захарова заявила, что закон об «иностранных агентах» не отменят, потому что иначе у Запада «будет ощущение безнаказанности». Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сказала, что этот закон можно только уточнить, но не отменить.

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