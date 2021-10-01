Скарлетт Йохансон и Disney уладили спор о гонораре за «Черную вдову»

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Скарлетт Йохансон и компания Disney урегулировали спор о гонораре актрисы за фильм «Черная вдова», пишет The Hollywood Reporter.

Условия соглашения стороны раскрывать не стали, ограничившись заявлениями о том, как высоко ценят возможность работать друг с другом и собираются продолжать сотрудничать.

«Черная вдова» — фильм из киновселенной Marvel — вышел одновременно в кинотеатрах и на стриминговой платформе Disney. Гонорар Йоханссон за фильм был привязан к кассовым сборам. Актриса сочла, что одновременный показ ленты в кино и на стриминговой платформе Disney+ негативно сказался на ее доходах, и подала на Disney в суд.

В компании иск актрисы назвали «бездушным пренебрежением» к последствиям пандемии и указали, что условия контракта с Йоханссон нарушены не были. Из-за антиковидных ограничений, напомнили тогда в Disney, кинотеатры не могут продавать 100% билетов, что плохо влияет на сборы. Одновременный показ фильма в кино и на Disney+, по словам представителей кинокомпании, принес актрисе дополнительный доход.

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