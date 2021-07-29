Скарлетт Йохансон подала в суд на Disney из-за выхода «Черной вдовы» на стриминге одновременно с кинотеатрами. Это негативно повлияло на ее гонорар

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Актриса Скарлетт Йоханссон, исполнившая главную роль в фильме «Черная вдова», подала иск в суд в Лос-Анджелесе против компании Disney.

Причиной иска стал одновременный выход фильма как в кинотеатрах, так и на стриминговой платформе Disney+, негативно повлиявший на кассовые сборы.

Как подчеркивается в иске, компания Marvel гарантировала Йоханссон эксклюзивный прокат «Черной вдовы» в кинотеатрах. Гонорар Йоханссон за фильм был привязан к кассовым сборам.

«Черная вдова» первоначально должна была выйти на экраны кинотеатров в мае 2020 года, однако премьеру несколько раз переносили из-за пандемии. В итоге Disney выпустила фильм 9 июля 2021 года — одновременно в кинотеатрах и на Disney.

За пеервый уикенд фильм собрал в США 117 миллионов долларов, однако во вторые выходные прокатчики заработали только 26 миллионов, что стало сильнейшим спадом на второй неделе за всю историю киновселенной Marvel. В национальной ассоциации владельцев кинотеатров США связали спад прибыли с релизом фильма на Disney+.

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