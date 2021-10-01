Газета Vijesti: в Черногории задержан бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

В столице Черногории Подгорице задержали бизнесмена, бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Об этом сообщили источники черногорского издания Vijesti.

По их словам, Исмаилов был задержан на основании ордера, выданного Россией.

Адвокат Исмаилова Марина Русакова на вопрос «Медузы», задержан ли бизнесмен, ответила «Есть такая информация», отказавшись отвечать на другие вопросы. Она добавила, что общалась с Исмаиловым накануне и что сейчас с ним нет связи.

В посольстве России в Подгорице «Интерфаксу» заявили, что пока не получали от черногорских властей официальных сообщений о задержании Исмаилова.

Тельман Исмаилов — основатель группы АСТ, бывший владелец Черкизовского рынка, который был закрыт и снесен в 2009 году. Исмаилова признали банкротом. Часть принадлежащих ему активов перешла к банкам-кредиторам.

В 2017 году Россия объявила Исмаилова в международный розыск. Ему заочно предъявили обвинения в причастности к убийству предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилева, которые в 2016 году были застрелены в салоне автомобиля на Новорижском шоссе.

Также заочные обвинения были предъявлены брату Тельмана Исмаилова Вагифу. Еще одного его брата Рафика в 2020 году приговорили к 17 годам лишения свободы по делу об убийстве Савкина и Брилева.

В 2018 году певец Авраам Руссо заявил, что в 2004 года Тельман Исмаилов организовал его похищение, поскольку хотел, чтобы певец выступал только для него и его гостей и не давал других концертов. Руссо удерживали в квартире в Подмосковье и избивали, пока он не согласился выполнить все требования.

В 2021 года суд приговорил похитителей Руссо — телохранителя племянника Исмаилова Владимира Гусакова и предпринимателя Эльяра Дамирова — к шести и пяти годам колонии соответственно. Но их освободили от наказания в связи с истечением срока привлечения к ответственности.

Читайте также

Бывшего владельца Черкизовского рынка обвинили в организации убийств. Кто он и что делал после закрытия своего главного актива?

Читайте также

Бывшего владельца Черкизовского рынка обвинили в организации убийств. Кто он и что делал после закрытия своего главного актива?

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой