Суд в Москве дал от пяти до шести лет похитителям певца Авраама Руссо. Их освободили от наказания из-за истечения срока давности

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Пресненский суд Москвы приговорил фигурантов дела о похищении певца Авраама Руссо к длительным срокам заключения, однако освободил их от наказания в связи с истечением срока привлечения к ответственности.

Телохранитель племянника бизнесмена Тельмана Исмаилова Владимир Гусаков получил шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима, а предприниматель Эльяр Дамиров — пять лет. Они признаны виновными в похищении по предварительному сговору с применением насилия (пункты «а» и «в» части 2 статьи 126 УК РФ) — срок давности по этому преступлению составляет 15 лет. Гусаков и Дамиров похитили Авраама Руссо в 2004 году.

Вместе с Гусаковым и Дамировым по делу проходил племянник Исмаилова Заур Марданов — однако его дело выделили в отдельное производство, и приговор ему вынесут позднее.

Дело о похищении Авраама Руссо рассматривалось повторно — в октябре 2019 года Пресненский суд освободил обвиняемых от уголовной ответственности по инциденту с похищением, так как они добровольно освободили певца. Позже Мосгорсуд отменил это постановление и возвратил дело на новое рассмотрение.

Авраам Руссо написал в полицию заявление о похищении в сентябре 2018 года — через 14 лет после инцидента. По версии следствия, похищение организовал Тельман Исмаилов — он хотел, чтобы певец выступал только для него и его гостей и не давал других концертов. Певца удерживали в квартире в Подмосковье и избивали. Когда тот согласился выполнить все требования, его отпустили.

Сам Тельман Исмаилов находится в международном розыске с 2017 года, когда его заочно обвинили в организации убийства двух бизнесменов.

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