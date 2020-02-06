Брат бывшего владельца Черкизовского рынка приговорен к 17 годам колонии по делу об убийстве двух бизнесменов

Мособлсуд приговорил к 17 годам колонии Рафика Исмаилова, брата бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, сообщает «Интерфакс».

По данным следствия, Рафик Исмаилов вместе со своими братьями Тельманом и Вагифом разработал план убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева.

15 мая 2016 года Савкин и Брылев были застрелены в салоне автомобиля на Новорижском шоссе. Рафик Исмаилов, считает следствие, помог скрыться с места преступления непосредственному исполнителю убийства — Мехману Керимову, он также избавился от орудия преступления.

Отбывать наказание, говорится в приговоре, Рафик Исмаилов будет в колонии строгого режима. Суд также обязал его выплатить 4 миллиона 480 тысяч рублей в пользу потерпевших.

Мехман Керимов в 2018 году был приговорен к 13 годам колонии строгого режима за убийство Владимира Савкина и Юрия Брылева. Он признал вину и заключил сделку со следствием.

Тельман и Вагиф Исмаиловы арестованы заочно, так как они покинули Россию. Через адвоката Тельман Исмаилов ранее заявлял, что не признает вины и считает, что Керимов его оговорил.