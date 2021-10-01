Алексей Навальный стал лауреатом польской премии «Рыцарь свободы»
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Российский оппозиционер Алексей Навальный стал лауреатом премии «Рыцарь свободы», которую учредил польский Фонд имени Казимира Пулавского. Об этом сообщается на сайте фонда.
Премия «Рыцарь свободы» вручается с 2005 года людям, «которые внесли значительный вклад в продвижение демократии, свободы и равенства во всем мире». Ранее единственным россиянином, который ее получил, был Михаил Ходорковский.
Церемония вручения премии пройдет в Варшаве 5 октября. Вместо Навального, который находится в колонии по делу «Ив Роше», награду получат его соратники Владимир Милов и Леонид Волков.
Ранее в этом году Алексей Навальный стал лауреатом премии фонда Бориса Немцова (денежную часть премии он передал семьям политзаключенных) и премии Женевского форума по правам человека.