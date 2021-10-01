Алексей Навальный стал лауреатом польской премии «Рыцарь свободы»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Российский оппозиционер Алексей Навальный стал лауреатом премии «Рыцарь свободы», которую учредил польский . Об этом сообщается на сайте фонда.

Премия «Рыцарь свободы» вручается с 2005 года людям, «которые внесли значительный вклад в продвижение демократии, свободы и равенства во всем мире». Ранее единственным россиянином, который ее получил, был Михаил Ходорковский.

Церемония вручения премии пройдет в Варшаве 5 октября. Вместо Навального, который находится в колонии по делу «Ив Роше», награду получат его соратники Владимир Милов и Леонид Волков.

Ранее в этом году Алексей Навальный стал лауреатом премии фонда Бориса Немцова (денежную часть премии он передал семьям политзаключенных) и премии Женевского форума по правам человека.

Читайте также

«Вы должны были увидеть моего отца вместо меня, но он сидит в российской тюрьме» Дарья Навальная получила премию Женевского форума по правам человека вместо Алексея Навального. И произнесла речь о нем

Читайте также

«Вы должны были увидеть моего отца вместо меня, но он сидит в российской тюрьме» Дарья Навальная получила премию Женевского форума по правам человека вместо Алексея Навального. И произнесла речь о нем

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой