«Вы должны были увидеть моего отца вместо меня, но он сидит в российской тюрьме» Дарья Навальная получила премию Женевского форума по правам человека вместо Алексея Навального. И произнесла речь о нем

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Российскому оппозиционеру Алексею Навальному заочно вручили международную награду в области прав человека — премию мужества . Награду от имени политика получила его дочь Дарья Навальная. На церемонии вручения премии она произнесла речь о своем отце. Вот текст этого выступления (посмотреть его можно тут).

Когда мой отец узнал, что он получит награду Женевского форума и что меня пригласили принять ее от его имени, он написал мне письмо из тюрьмы: «Даша, я должен сказать тебе две очень важные вещи. Первое и самое главное — пожалуйста, не облажайся на своем первом публичном выступлении. И второе — не забудь сказать, как я невероятно горд получить эту высокую награду».

Это большая честь для моего отца и для всех, кто поддерживает его. Это важный жест признания и это означает, что миру не плевать. Я говорю это и как гордая дочь, и как гражданка России, обеспокоенная быстрым крушением демократии в моей стране. Я Дарья Навальная, дочь Алексея Навального — одного из главных политических противников [президента России] Владимира Путина. Мой отец провел всю жизнь, сражаясь с коррупцией и защищая права и свободы людей. Такие как свобода слова, свобода политического выражения, свобода протестовать и участвовать в выборах — все столь важные вещи, которых не хватает в России.

Моего отца неоднократно арестовывали по ложным обвинениям, его преследовали, задерживали, обыскивали и атаковали. В августе 2020 года он был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок». Я помню, как узнала об этом. Я проснулась, проверила телефон, как обычно, и увидела множество уведомлений в твиттере. Все говорили о моем отце и об экстренной посадке [его] самолета. Он получал угрозы и раньше, однажды ему в лицо плеснули [зеленкой], но в этот раз все было по-другому, поскольку он впал в кому. Мама хотела, чтобы его перевезли за границу для оказания надлежащей медицинской помощи, но доктора и российские чиновники не отпускали его из старой провинциальной больницы в Сибири.

Когда это происходило, я вспоминала время, когда мне было 10 лет, а моему брату три года, и в нашу квартиру впервые пришли с обыском полицейские. Смятение, страх, тревога и беспомощность переполняли меня. Я помню, что родители очень переживали за нас. Они не хотели пускать полицейских в детскую, но что они могли поделать. К счастью, полиция тогда не была настолько опытной в том, что касалось проведения обысков везде, где ступала нога моего отца. Лучший план, который пришел в мою 10-летнюю голову, — спрятать ноутбук под футболку и штаны. Думаю, это было не самое безопасное место. Но я надеюсь, что этим я помогла родителям сосредоточиться на более важных вещах, чем волнение из-за моей домашней работы на ноутбуке.

Когда я приехала к отцу в больницу после отравления, я знала, что лучшее, что я могу сделать, чтобы его поддержать, — это оставить свои переживания за дверью и просто быть с ним рядом. Мы смотрели вместе Netflix, говорили об учебе, он задавал миллионы вопросов о моих занятиях и друзьях. И он всегда просил меня остаться подольше. Вот почему я хочу передать привет и спасибо не только политическим заключенным и активистам, но и их супругам, детям, семьям и друзьям. Ваша поддержка так важна, вы заслуживаете всех похвал просто за то, что вы рядом.

В своем письме папа попросил меня посвятить эту награду всем политическим заключенным России и Беларуси. Он написал: «Большинство из них находятся в гораздо более тяжелой ситуации, чем я, потому что они не такие известные, но они должны знать, что они не одиноки и не забыты. Мы должны помнить тех, кто сражается за нашу свободу, и мы должны помогать их близким и поддерживать их семьи».

Не буду лгать: как бы мне ни было интересно выступать с этой речью, мне грустно, что я получаю эту награду. Вы должны были увидеть моего отца вместо меня, но он сидит в российской тюрьме просто за то, что он говорит и во что он верит. И он сидит потому, что не умер, когда этого захотели российские власти. Все эти годы он показывал людям во власти, которые бесстыдно эксплуатируют эту власть, что так продолжаться не будет, что нас большинство, мы — граждане — будем решать, кто будет управлять нашей страной и как долго, и мы будем защищать наши права и свободы.

В завершение этой речи я бы хотела повторить слова моего отца: «Россия заслуживает быть свободной и счастливой. И она будет». И я тоже твердо в этом убеждена. Спасибо!

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Фото в анонсе: страница geneva.summit в Instagram