Алексей Навальный передал денежную часть премии фонда Бориса Немцова семьям политзаключенных

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Алексей Навальный, ставший в феврале 2021 года лауреатом премии фонда Бориса Немцова, поручил перечислить денежную часть награды — 10 тысяч евро — семьям политзаключенных.

Как сообщается в инстаграме Навального, он попросил дочь Бориса Немцова Жанну «поделить эти деньги на равные четыре части по 2,5 тысячи и передать их семьям тех, кому сейчас хуже, чем мне».

Часть денег получат родственники оператора Павла Зеленского, признанного виновным в призывах к экстремизму за два твита. Зеленского в апреле приговорили к двум годам колонии.

Еще одним получателем денег будут родные бывшего координатора архангельского Андрея Боровикова. Он получил два с половиной года колонии по делу о распространении порнографии за репост клипа «Pussy» группы Rammstein во «ВКонтакте».

Оставшиеся средства перечислят семьям Яна Сидорова и Владислава Мордасова. Их объявили сторонниками запрещенного в России движения «Артподготовка», судили за организацию и участие в массовых беспорядках и в октябре 2019 года приговорили к более чем шести годам заключения. Сидорова и Мордасова задержали 5 ноября 2017 года возле здания правительства Ростовской области, куда они вышли с плакатами «Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку».

В феврале 2021 года суд заменил Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». С учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, Навальный должен будет провести в колонии два с половиной года.

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