Оператор ФБК Павел Зеленский получил два года колонии. Его обвинили в призывах к экстремизму из-за двух твитов

Тушинский суд Москвы приговорил оператора Павла Зеленского к двум годам колонии по делу о призывах к экстремизму. Об этом «Медиазоне» рассказала адвокат Светлана Байтурина.

Прокурор просил назначить Зеленскому два года и шесть месяцев колонии.

Оператора ФБК задержали 15 января. Поводом стали его два твита о нижегородской журналистки Ирины Славиной. В одном из твитов Зеленский написал: «Давайте ******* [бить] эту недовласть». Во втором твите он заявил, что ненавидит в том числе президента РФ Владимира Путина и что его слова можно «считать призывом».

В феврале Зеленский признал вину и отказался от адвоката международной правозащитной группы «Агора». Директор ФБК Иван Жданов предположил, что на Зеленского оказывают давление в СИЗО. Жена оператора пояснила, что ее муж признал вину, поскольку хотел добиться смягчения наказания, узнав, что его мать заразилась коронавирусом.