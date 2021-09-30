В Москве пришли с обыском к родителям основателя The Insider Романа Доброхотова
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Около 7 утра 30 сентября полицейские пришли с обыском в квартиру родителей основателя и шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на мать журналиста.
Обновление. Роман Доброхотов сообщил, что обыски проходят по статье о незаконном пересечении границы. «Снова изымают все телефоны и компы, сейчас повезут на допрос», — написал он в твиттере около 11 утра.
В июле у родителей Доброхотова провели обыск по делу о клевете, по которому журналист проходит в качестве свидетеля. По версии следствия, не позднее 12 ноября 2020 года в твиттере Романа Доброхотова «неустановленное лицо в неустановленном месте» опубликовало твит «с дезинформацией» о крушении «Боинга» под Донецком в 2014 году.
Дело возбудили по заявлению нидерландского блогера Макса ван дер Верффа из-за твита, в котором Доброхотов заявил, что ван дер Верфф работает на ГРУ России и распространяет дезинформацию о крушении.
23 июля Минюст РФ включил издание The Insider в список «СМИ — иностранных агентов». Роман Доброхотов говорил «Медузе», что это может быть связано с тем, что издание зарегистрировано в Латвии.