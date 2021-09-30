В Москве пришли с обыском к родителям основателя The Insider Романа Доброхотова

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Около 7 утра 30 сентября полицейские пришли с обыском в квартиру родителей основателя и шеф-редактора Романа Доброхотова, сообщает со ссылкой на мать журналиста.

Обновление. Роман Доброхотов сообщил, что обыски проходят по статье о незаконном пересечении границы. «Снова изымают все телефоны и компы, сейчас повезут на допрос», — написал он в твиттере около 11 утра.

В июле у родителей Доброхотова провели обыск по делу о клевете, по которому журналист проходит в качестве свидетеля. По версии следствия, не позднее 12 ноября 2020 года в твиттере Романа Доброхотова «неустановленное лицо в неустановленном месте» опубликовало твит «с дезинформацией» о под Донецком в 2014 году.

Дело возбудили по заявлению нидерландского блогера Макса ван дер Верффа из-за твита, в котором Доброхотов заявил, что ван дер Верфф работает на ГРУ России и распространяет дезинформацию о крушении.

23 июля Минюст РФ включил издание The Insider в список «СМИ — иностранных агентов». Роман Доброхотов говорил «Медузе», что это может быть связано с тем, что издание зарегистрировано в Латвии.

Читайте также

Полиция пришла с обыском к шеф-редактору The Insider Роману Доброхотову по делу о клевете. На прошлой неделе издание признали «иноагентом»

Читайте также

Полиция пришла с обыском к шеф-редактору The Insider Роману Доброхотову по делу о клевете. На прошлой неделе издание признали «иноагентом»

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой