Основатель The Insider Роман Доброхотов объявлен в розыск. На него завели дело о незаконном пересечении границы
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Российские правоохранительные органы объявили в розыск основателя The Insider Романа Доброхотова. Об этом сообщила телеканалу «Дождь» адвокат Доброхотова Юлия Кузнецова.
На журналиста, добавила она, заведено уголовное дело о незаконном пересечении границы.
Ранним утром 30 сентября полицейские пришли с обыском в квартиру родителей Доброхотова в Москве. Доброхотов написал в твиттере, что обыск проводится в рамках дела о незаконном пересечении границы. «Снова изымают все телефоны и компы, сейчас повезут на допрос», — добавил он.
У родителей Доброхотова в июле уже проводили обыск по делу о клевете, по которому журналист проходит в качестве свидетеля. Дело завели по заявлению блогера из Нидерландов Макса ван дер Верффа. Поводом стал твит Доброхотова, в котором говорилось, что ван дер Верфф работает на ГРУ России и распространяет дезинформацию о крушении «Боинга» в Донецкой области. Обыск был проведен через несколько дней после того, как Минюст внес The Insider в список СМИ-«иноагентов».