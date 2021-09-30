Основатель The Insider Роман Доброхотов объявлен в розыск. На него завели дело о незаконном пересечении границы

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Российские правоохранительные органы объявили в розыск основателя Романа Доброхотова. Об этом сообщила телеканалу адвокат Доброхотова Юлия Кузнецова.

На журналиста, добавила она, заведено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Ранним утром 30 сентября полицейские пришли с обыском в квартиру родителей Доброхотова в Москве. Доброхотов написал в твиттере, что обыск проводится в рамках дела о незаконном пересечении границы. «Снова изымают все телефоны и компы, сейчас повезут на допрос», — добавил он.

У родителей Доброхотова в июле уже проводили обыск по делу о клевете, по которому журналист проходит в качестве свидетеля. Дело завели по заявлению блогера из Нидерландов Макса ван дер Верффа. Поводом стал твит Доброхотова, в котором говорилось, что ван дер Верфф работает на ГРУ России и распространяет дезинформацию о крушении «Боинга» в Донецкой области. Обыск был проведен через несколько дней после того, как Минюст внес The Insider в список СМИ-«иноагентов».

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