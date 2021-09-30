С 1 октября в Москве всем пациентам с ОРВИ будут делать экспресс-тест на коронавирус

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С 1 октября в Москве пациенты с диагнозом будут должны проходить , сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Такой подход позволяет нам оперативно поставить диагноз, а значит, в тот же день приступить к лечению, что критически важно при COVID-19», — сказала Ракова (цитата по «Интерфаксу»). Вместе с тестом на антиген пациентам также будут делать ПЦР-тест.

Летом Ракова уже говорила, что со 2 июля всем пациентам с ОРВИ в Москве будут делать экспресс-тесты на антиген, дополняющий ПЦР-тест на COVID-19. Сейчас она заявила, что, начиная с июля, экспресс-тестирование на антиген проводили «в тестовом режиме».

В Москве всех пациентов с ОРВИ приравнивают к заболевшим коронавирусной инфекцией. Люди, живущие с ними, должны вместе с заболевшими соблюдать карантин и пройти экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу.

В последние дни в Москве наблюдается рост числа заболевших COVID-19. Если 22 сентября в городе за сутки выявили 1991 случай заболевания, то 23 сентября — уже 3445. В последнюю неделю сентября в Москве каждый день регистрируют около 2500-3000 новых случаев заражения коронавирусом.

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