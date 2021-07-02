В Москве всех больных ОРВИ приравняли к пациентам с ковидом. Теперь они обязаны соблюдать изоляцию до получения отрицательного теста

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В Москве пациенты с диагнозом будут рассматриваться как больные коронавирусом, сообщила заммэра по вопросам социального развития, глава городского оперштаба Анастасия Ракова.

«До получения отрицательного теста все больные ОРВИ должны соблюдать режим изоляции», — сказала Ракова.

Со 2 июля, по словам заммэра, всем пациентам с ОРВИ в Москве будут делать экспресс-тесты на антиген, дополняющий ПЦР-тест на COVID-19. Также тестирование будут проводить всем, кто проживает в одном помещении с заболевшим. По словам Раковой, это позволит приступить к «незамедлительному лечению».

В Москве с начала июня резко растет число новых случаев коронавирусной инфекции. Власти города сообщают о более чем 700 пациентах с ковид на . По данным на утро 2 июля, в Москве за сутки выявлено 6893 новых случаев ковида.

Из-за роста заболеваемости в Москве посещение баров и ресторанов разрешено только с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию или перенесенный ковид, или отрицательным ПЦР-тестом. Для некоторых отраслей объявлена обязательная вакцинация сотрудников.

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