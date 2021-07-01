В Москве количество больных COVID-19 на ИВЛ увеличилось в полтора раза за две недели

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На 1 июля в Москве к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 709 пациентов с COVID-19. Об этом сообщил московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Число больных COVID-19 на ИВЛ в Москве увеличилось более чем в полтора раза за две недели. По состоянию на 14 июня их было 457 человек.

709 пациентов на ИВЛ не является рекордно высоким показателем для Москвы. В один из дней в течение последних двух недель фиксировалось и большее количество — 731 человек.

Заболеваемость COVID-19 в Москве растет с начала июня. В городе объявили обязательную вакцинацию для работников определенных сфер и ограничили посещение кафе и ресторанов людям, не сделавшим прививку.

После объявления об этих мерах в Москве резко увеличилась очередь на вакцинацию; в последнюю неделю на прививку ежедневно записывались по 87 тысяч человек. На этом фоне в городе закончились вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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