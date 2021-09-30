По делу бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой арестовали двух топ-менеджеров Сбербанка

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Тверской суд Москвы на два месяца арестовал управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максима Инкина и управляющего директора банка Евгения Зака.

Они проходят подозреваемыми по делу о мошенничестве против вице-президента Сбербанка и бывшей замминистра просвещения Марины Раковой, сообщила пресс-служба Тверского суда.

По этому делу также арестована Кристина Крючкова — преподаватель РАНХиГС, ранее занимавшая пост исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки»).

Максим Инкин раньше возглавлял , который фигурирует в деле Марины Раковой. Евгений Зак был его заместителем.

Об уголовном деле против Марины Раковой стало известно 29 сентября. По версии следствия, будучи замминистра просвещения, она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, который нанял в качестве субподрядчика «Шанинку». По двум контрактам работы так и не были выполнены.

Ущерб от действий Раковой следствие оценило в 50 миллионов рублей. У нее дома прошел обыск, после чего, как сообщалось, она выключила телефон и перестала выходить на связь.

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