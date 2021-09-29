Вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении 50 миллионов рублей

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Вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о мошенничестве с госконтрактами, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ракову, по словам собеседника агентства, обвиняют в хищении более 50 миллионов рублей. Уголовное дело связано с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году, сообщил источник.

В телеграм-канале РИА Новости опубликована съемка следственных действий дома и в офисе Раковой.

В 2019 году Ракова занимала пост заместителя министра просвещения. Госслужбу она оставила в марте 2020 года и сразу же перешла в Сбербанк на пост вице-президента. В Сбербанке Ракова курирует работу дивизиона «Цифровые образовательные платформы».

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