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«Медуза», я с тобой

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении 50 миллионов рублей

Источник: РИА Новости

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о мошенничестве с госконтрактами, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ракову, по словам собеседника агентства, обвиняют в хищении более 50 миллионов рублей. Уголовное дело связано с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году, сообщил источник.

В телеграм-канале РИА Новости опубликована съемка следственных действий дома и в офисе Раковой.

В 2019 году Ракова занимала пост заместителя министра просвещения. Госслужбу она оставила в марте 2020 года и сразу же перешла в Сбербанк на пост вице-президента. В Сбербанке Ракова курирует работу дивизиона «Цифровые образовательные платформы».

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«Медуза», я с тобой
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