Николя Саркози приговорили к году лишения свободы

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Исправительный суд Парижа признал 23-го президента Франции виновным в незаконном финансировании избирательной кампании и приговорил его к одному году лишения свободы, сообщает BFM TV.

Саркози будет отбывать срок вне тюрьмы и с электронным браслетом. После оглашения приговора адвокат Саркози сообщил, что подаст апелляцию, сообщает Le Figaro.

Суд признал, что Саркози во время предвыборной кампании в 2012 году превысил лимит расходов, установленный законом. Согласно заявлению суда, Саркози продолжал проводить митинги, когда потратил 42,8 миллиона евро вместо допустимых 22 миллионов евро.

По версии следствия, PR-агентство Bygmalion выделило партии Саркози более 20 миллионов евро, которые затем скрыли и не учли в качестве расходов на его президентскую кампанию.

Помимо Саркози по делу проходят еще 13 человек. Их обвиняют в использовании подложных документов, растрате, сокрытии растраты и мошенничестве. Прокурор попросил приговорить их к лишению свободы на срок от полутора до четырех лет условно.

В марте Николя Саркози приговорили к реальному сроку по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Он получил три года лишения свободы, из которых два года отбудет условно, а один — реально (Саркози может добиться, чтобы его содержали не в тюрьме, а под домашним арестом). Это дело возбудили из-за того, что Саркози получил конфиденциальные данные о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании. Саркози подал апелляционную жалобу на приговор.

Во Франции в отношении Николя Саркози расследуют еще несколько дел. Так, бывшего президента подозревают в том, что он незаконно получал финансирование от президента Ливии Муаммара Каддафи. Саркози неоднократно отвергал эти обвинения. Также есть дело о торговле влиянием. Расследование касается консалтинговых услуг, которые Саркози оказывал российской страховой группе «РЕСО-Гарантия».

Саркози говорил, что его преследуют из-за деятельности на посту президента: по мнению политика, уголовные дела стали местью судей за его попытки ограничить их полномочия.

Читайте также

Бывший президент Франции Николя Саркози получил реальный срок по делу о коррупции. В современной истории страны такого еще не было

Читайте также

Бывший президент Франции Николя Саркози получил реальный срок по делу о коррупции. В современной истории страны такого еще не было

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой