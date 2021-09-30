Николя Саркози приговорили к году лишения свободы
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Исправительный суд Парижа признал 23-го президента Франции Николя Саркози виновным в незаконном финансировании избирательной кампании и приговорил его к одному году лишения свободы, сообщает BFM TV.
Саркози будет отбывать срок вне тюрьмы и с электронным браслетом. После оглашения приговора адвокат Саркози сообщил, что подаст апелляцию, сообщает Le Figaro.
Суд признал, что Саркози во время предвыборной кампании в 2012 году превысил лимит расходов, установленный законом. Согласно заявлению суда, Саркози продолжал проводить митинги, когда потратил 42,8 миллиона евро вместо допустимых 22 миллионов евро.
По версии следствия, PR-агентство Bygmalion выделило партии Саркози более 20 миллионов евро, которые затем скрыли и не учли в качестве расходов на его президентскую кампанию.
Помимо Саркози по делу проходят еще 13 человек. Их обвиняют в использовании подложных документов, растрате, сокрытии растраты и мошенничестве. Прокурор попросил приговорить их к лишению свободы на срок от полутора до четырех лет условно.
В марте Николя Саркози приговорили к реальному сроку по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Он получил три года лишения свободы, из которых два года отбудет условно, а один — реально (Саркози может добиться, чтобы его содержали не в тюрьме, а под домашним арестом). Это дело возбудили из-за того, что Саркози получил конфиденциальные данные о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании. Саркози подал апелляционную жалобу на приговор.
Во Франции в отношении Николя Саркози расследуют еще несколько дел. Так, бывшего президента подозревают в том, что он незаконно получал финансирование от президента Ливии Муаммара Каддафи. Саркози неоднократно отвергал эти обвинения. Также есть дело о торговле влиянием. Расследование касается консалтинговых услуг, которые Саркози оказывал российской страховой группе «РЕСО-Гарантия».
Саркози говорил, что его преследуют из-за деятельности на посту президента: по мнению политика, уголовные дела стали местью судей за его попытки ограничить их полномочия.