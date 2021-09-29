Власти Новосибирска объяснили отмену концерта рэпера Face антиковидными ограничениями

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Министерство культуры Новосибирской области сообщило РИА Новости, что концерт рэпера Face отменили из-за действующих антикоронавирусных ограничений.

28 сентября Face заявил, что региональные власти отменили его выступления в Красноярске и Новосибирске, намеченные на конец сентября — начало октября. Он также сообщил о попытках отменить концерты в Омске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде. Артист связал это давление со своей гражданской позицией, в том числе с тем, что он выступал в поддержку оппозиционера Алексея Навального во время его .

В Минкульте Новосибирской области, комментируя заявление музыканта, сказали, что в регионе «не допускается проведение массовых развлекательных мероприятий, в том числе концертов, в… помещениях, не предназначенных для проведения концертных мероприятий». Концерт Face в Новосибирске планировали в лофт-парке «Подземка» 1 октября.

Руководитель лофт-парка «Подземка» Александр Гинтер сказал РИА Новости, что организаторы рассчитывали на то, что до конца сентября в регионе ослабят ограничения по коронавирусу, но их продлили. «Никакие силовики нам не звонили, ничего не говорили. У нас проблема сугубо ограничительных историй», — сказал Гинтер.

Власти Красноярска отрицают, что причастны к отмене концерта. Вице-мэр Красноярска, глава департамента информационной политики Ирина Самсонова сказала изданию «Подъем», что у администрации «нет полномочий отменять концерты». «Мы не можем отменить или разрешить концерт. По его словам, ему кто-то звонил. Я таких людей, кто ему звонил, не знаю», — отметила Самсонова.

В мае российские музыканты, в том числе Noize MC, Вася Обломов, музыканты групп «Порнофильмы», «Ногу свело!», «Тараканы!» и «Несчастный случай» выпустили петицию с требованием прекратить «прессинг и отмены концертов» по политическим причинам. Ее подписали почти 50 тысяч человек.

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