Face заявил об отмене своих концертов из-за давления властей. Он предположил, что это месть за его высказывания в поддержку Навального

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Площадки в российских городах, где рэпер Face (настоящее имя — Иван Дремин) планировал выступить в рамках своего осеннего тура, начали отменять его концерты из-за давления со стороны властей. Об этом исполнитель рассказал в инстаграме.

Вот уже пять лет на мои выступления оказывается постоянное давление всех возможных инстанций, но подавляющее большинство концертов так или иначе удавалось проводить. Но не в этот раз. За последнюю неделю концертные площадки по всей стране столкнулись с мощнейшим давлением, которое уже сделало невозможным проведение моих концертов в Красноярске и Новосибирске — первых двух городах тура. На момент написания этого поста давление оказывается и в остальных городах тура — Омск, Нижний Новгород, Самара и др.

По словам рэпера, в Красноярске владельцам площадки позвонили из администрации города, в Новосибирске — из регионального министерства культуры, в Омске — из ФСБ, в Казани — из аппарата президента Татарстана.

Власти угрожают площадкам последствиями вплоть до закрытия, если они не откажутся от проведения его концертов, заявил Face. Рэпер связал это давление со своей гражданской позицией — в частности, с тем, что он высказывался в поддержку оппозиционера Алексея Навального во время его .

Возможно, это всего лишь невероятное совпадение, но ровно с такой же невозможностью проводить концерты столкнулись в этом году и некоторые другие артисты. Объединяет нас всех одно — выражение своей гражданской позиции в защиту базовых гуманистических ценностей. Когда в апреле этого года в прямом эфире от голода в колонии умирал человек, к которому не допускали врачей, мы все в той или ной форме выразили свое несогласие с творящейся бессмысленной жестокостью.

В мае 2021 года на сайте Change.org была опубликована петиция, которую подписали Noize MC, Вася Обломов, группы «Порнофильмы», «Ногу свело!», «Аркадий Коц» и другие музыканты. Они потребовали от российских властей отказаться от практики отмены концертов и других способов давления на них по политическим причинам.

Noize MC, лидеры «Порнофильмов» и «Ногу свело!» выступали в поддержку политика Алексея Навального после его заключения под стражу зимой 2021 года.

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