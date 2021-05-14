Noize MC, «Ногу свело!», «Порнофильмы» и другие музыканты потребовали прекратить «прессинг и отмены концертов» по политическим причинам

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На сайте Change.org появилась петиция, которая требует от российских властей отказаться от практики отмены концертов и других способов давления на музыкантов по политическим причинам.

Петиция размещена от имени «Новой газеты», но написана от имени музыкантов. Под ней подписались Noize MC, Вася Обломов, группы «Порнофильмы», «Ногу свело!», «Йорш», «Рабфак», «Аркадий Коц», лидеры групп «Тараканы!» и «Несчастный случай» Дмитрий Спирин и Алексей Кортнев, участница группы «Барто» Мария Любичева.

Прессинг музыкантов и отмены концертов к 2021 году стали в России обычной практикой. Каждую неделю мы читаем эти новости: отменили концерт Нойзу МС, «Ногу Свело!», «Порнофильмам»… Таких примеров десятки, а по всей стране сотни. Причины придумывают разные: пропаганда наркотиков, насилия, однополых отношений, употребление мата, неуважение к чувствам верующих. Последнее время к этому списку добавились ковидные ограничения, которыми можно оправдать что угодно.

Но никто не решается произнести вслух истинную причину: несогласие артистов с политической ситуацией в стране и их активную гражданскую позицию. На нас, посмевших высказать свое мнение, давят со всех сторон. Нас запугивают силовики, наши концерты превращают в полицейские рейды, чиновники на местах звонят в клубы и настоятельно рекомендуют с нами не связываться. Таким образом были сорваны целые туры у музыкантов, известных на всю страну, а с менее известными вообще делают что хотят.

В интервью «Новой газете» лидер «Ногу свело!» Максим Покровский заявил, что «отбиться сейчас можно только всем вместе».

Я верю, что если все музыканты, хорошо, пусть не все, пусть пятьдесят процентов, встанут и спокойно, мирно, но твердо скажут свое нет, это должно подействовать. Всем сразу кислород не перекроют, иначе концертная жизнь в стране остановится.

Весной 2021 года власти сорвали концерт Noize MC в Оренбурге. В Челябинске после письма из полиции было отменено выступление группы «Порнофильмы». А группа «Ногу свело!» была вынуждена перенести гастрольный тур по Сибири из-за того, что на организаторов концертов оказывают давление.

Noize MC, лидеры «Порнофильмов» и «Ногу свело!» выступали в поддержку политика Алексея Навального после его заключения под стражу зимой 2020 года.

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