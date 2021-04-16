Лидер «Ногу свело!» рассказал об отмене концертов в Сибири из-за давления на организаторов. Ранее он выступил в поддержку Навального

Лидер рок-группы «Ногу свело!» Макс Покровский заявил, что гастрольный тур коллектива по Сибири переносится с весны на осень 2021 года из-за того, что на организаторов концертов оказывают давление. Видеообращение музыканта опубликовано в его соцсетях.

В большинстве городов, так ждущих нас после длительного перерыва, организаторов концертов вызвали в какие-то важные кабинеты и сказали, что концерт «Ногу свело!» состояться не должен. А если состоится, то площадки под тем или иным предлогом закроют. COVID поможет. Мы и наши промоутеры сделали все возможное и невозможное, чтобы сохранить эти даты, но всем понятно, откуда ноги растут.

При этом Покровский подчеркнул, что билеты на концерты продавались отлично, он сам «абсолютно здоров» и группа находится «в боевой готовности», но «тяжелые времена продолжаются».

Сибирский тур «Ногу свело!» должен был пройти с 25 апреля по 6 мая. Группа планировала выступить в Омске, Новосибирске, Барнауле, Томске, Кемерово, Красноярске, Абакане и Иркутске.

За последнее время группа «Ногу свело!» выпустила несколько песен политической направленности, в частности, о протестах в Беларуси и Хабаровске. Также Покровский публично выступал в поддержку Алексея Навального, потребовав его освобождения.