Власти сорвали концерт Noize MC в Оренбурге
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Власти сорвали концерт рэпера Noize MC (Иван Алексеев) в Оренбурге. Об этом сам музыкант рассказал в инстаграме.
По словам Алексеева, ФСБ, МВД и администрация области до концерта оказывали давление на концертные площадки, с которыми пытались договориться организаторы. Из-за этого выступление пришлось разделить на два и пригласить половину зрителей в одно место, а вторую половину — в другое.
Как рассказал музыкант, ему удалось отыграть акустический сет на первом месте, но когда он собирался ехать на второй концерт, «поступила информация, что и эту площадку тоже накрыли силовые структуры».
Алексеев призвал посетителей отмененного концерта не сдавать билеты и заявил, что организаторы «обязательно что-нибудь придумают», чтобы он состоялся.
Обновлено. Администрация Оренбурга объяснила отмену концерта коронавирусными ограничениями и отсутствием лицензии у площадки. «У нас закрыты ночные клубы, а товарищ исполнитель планировал выступить в ночном клубе. Поэтому правоохранительные органы не разрешили проводить мероприятие», — заявили «Подъему» власти города.
Noize MC часто выпускает треки с текстами на остросоциальные и политические темы. Также музыкант, в частности, принимал участие в митингах в поддержку политика Алексея Навального.
В России масштабная практика срывов концертов из-за давления властей сложилась в конце 2018 года — тогда за несколько месяцев не состоялись несколько десятков выступлений различных артистов. После того, как замглавы администрации президента Сергей Кириенко назвал происходящее «глупостью», массовые отмены прекратились, однако единичные случаи продолжают происходить.