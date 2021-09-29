Валентина Матвиенко призвала Роскомнадзор занять «абсолютно жесткую позицию» в отношении YouTube из-за блокировки каналов немецкой редакции RT

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Эффективным средством в борьбе с крупными IT-компаниями, которые блокируют российские ресурсы на своих платформах, был бы отказ от размещения рекламы. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя блокировку ютьюб-каналов немецкой редакции RT.

Я считаю, что очень эффективным средством было бы, и это уже сделал ряд стран, по крайней мере, государственные компании и корпорации, наш национально ориентированный патриотичный бизнес просто [не должны] не размешать у них рекламу в знак протеста [против того], что они творят такое беззаконие.

Матвиенко добавила, что законодатели обсудят, какие поправки в законы нужно внести, «чтобы эти IT-компании не позволяли себе таким образом вести себя в России». Она также заявила, что Роскомнадзору нужно жестко ответить на удаление ютьюб-каналов немецкой версии RT.

Мне кажется, надо сейчас Роскомнадзору занять абсолютно жесткую позицию в виде больших штрафов, обязать их [IT-гигантов] следовать российскому законодательству. Если это не будет услышано, принять другие жесткие меры, у нас инструментарий достаточный, в том числе и ответные жесткие меры.

28 сентября YouTube удалил два канала немецкой редакции RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFR) без возможности восстановления. Корпорация Google, которой принадлежит YouTube, объяснила это тем, что каналы распространяли ложную информации о COVID-19.

Глава RT Маргарита Симоньян назвала удаление ютьюб-каналов «медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия» и потребовала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ. В Deutsche Welle заявили, что не имеют отношения к конфликту.

Российский МИД пригрозил YouTube и немецким СМИ «ответными мерами». Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с ютьюб-каналов немецкой редакции RT, заявив, что в противном случае корпорации грозит крупный штраф или блокировка YouTube.

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