Путин перестал самоизолироваться

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Президент России Владимир Путин 29 сентября фактически вышел с двухнедельной самоизоляции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается выхода из режима самоизоляции, де-факто да, де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция», — сказал Песков.

29 сентября Владимир Путин проведет в Сочи очные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин изолировался 14 сентября после того, как весь день общался с сотрудником президентской администрации, который, по его словам, «поздновато ревакцинировался» и заразился коронавирусом. Путин говорил, что в его окружении несколько десятков человек заболели ковидом. Во время изоляции президент участвовал в различных мероприятиях дистанционно.

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