«Один из сотрудников поздновато ревакцинировался». Путин рассказал, почему ушел на самоизоляцию

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Президент РФ Владимир Путин решил уйти на самоизоляцию из-за того, что накануне целый день общался с сотрудником своей администрации, который «поздновато ревакцинировался» и заболел ковидом. Об этом он рассказал на совещании с членами правительства РФ, проходящем в режиме видеоконференции.

По словам главы государства, у него самого сохраняются высокие титры антител и нынешняя ситуация станет проверкой для вакцины «Спутник V», которой он привился.

Мне пришлось отложить поездку в Таджикистан. В моем самом близком окружении несколько человек заболели. Один из этих сотрудников — это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован. У него титры упали. Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато. Через три дня после ревакцинации он заболел. Я накануне общался с ним очень близко целый день. Это естественный эксперимент — посмотрим, как реально сработает на практике «Спутник V». Потому что титры у меня высокие. Надеюсь, что все будет так, как должно быть, и «Спутник» покажет свои высокие параметры по защите от ковида.

Ранее днем 14 сентября было объявлено, что Путин уходит на самоизоляцию и не поедет на саммиты ШОС и ОДКБ в Душанбе из-за выявленных случаев ковида в ближайшем окружении президента.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой