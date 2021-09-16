В окружении Путина коронавирусом заболели «несколько десятков человек»

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в его окружении ковидом заболели не один-два, а несколько десятков человек. Об этом он рассказал, выступая по видеосвязи на саммите ОДКБ.

Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе, мне очень жаль. Но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, это не один, не два, несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции.

Владимир Путин ушел на самоизоляцию 14 сентября, отменив свою поездку в Душанбе на саммиты ОДКБ и ШОС. Президент рассказал, что накануне целый день общался с сотрудником своей администрации, который «поздновато ревакцинировался» и заболел ковидом. По словам Путина, у него сохраняются высокие титры антител после вакцинации «Спутником V». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства «чувствует себя прекрасно» на самоизоляции и «абсолютно здоров».

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой