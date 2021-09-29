На Олимпиаду-2022 в Пекине не допустят иностранных зрителей

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Билеты на соревнования зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине смогут купить только жители материкового Китая, сообщил Международный олимпийский комитет (МОК).

Билеты будут продаваться исключительно зрителям, проживающим на материковой части Китая, которые соответствуют требованиям мер по борьбе с COVID-19.

Что это за требования, пока неизвестно. МОК заявил, что в данный момент они разрабатываются и будут обнародованы позднее.

Ранее в МОК допускали, что зимняя Олимпиада в Пекине может пройти вообще без зрителей.

Что касается участников Олимпиады, на соревнования будут допущены как , так и не вакцинированные атлеты. Вторые по прибытии в Пекин должны будут провести 21 день в карантине.

В Пекине будет создана замкнутая система для безопасного проведения Олимпиады. Она будет охватывать все области, связанные с Играми, включая транспорт, размещение, питание. Люди, которые приедут на соревнования, смогут перемещаться только между объектами, связанными с Играми. Им ежедневно будут делать тесты на коронавирус, заявил МОК.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские — с 4 по 13 марта.

Летняя Олимпиада в Токио, которая из-за пандемии была перенесена с 2020-го на 2021 год, прошла без зрителей — как иностранных, так и местных.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой