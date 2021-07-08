Власти Токио решили не пускать зрителей на Олимпийские игры

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Все состязания в рамках Олимпийских игр в Токио пройдут без зрителей. Такое решение приняли власти Японии, оно уже согласовано с Международным Олимпийским Комитетом.

Власти Японии еще несколько месяцев назад заявили, что не пустят на Игры иностранных туристов, однако предполагалось, что за соревнованиями смогут наблюдать местные жители — до десяти тысяч человек на каждом спортивном объекте.

Полный запрет на зрителей власти объяснили опасениями из-за распространения штамма «дельта». В Токио с 12 июля по 22 августа будет действовать режим чрезвычайного положения.

На соревнования, которые пройдут в соседних с Токио регионах, запрет на зрителей не распространяется. Окончательное решение по этому вопросу будут принимать местные власти.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

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