В России за сутки умерли 852 человека с коронавирусом. Это максимум с начала пандемии

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По состоянию на 11:30 утра 28 сентября в России за сутки умерли 852 человека с коронавирусной инфекцией, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Это максимальный суточный прирост смертей с начала пандемии. До этого рекордное значение зафиксировали 24 сентября, когда за сутки умерли 828 человек. С начала пандемии в России, , умерли 205 531 человек.

За последние сутки в России выявили 21 559 новых случаев заражения коронавирусом (днем ранее — 22 236), а с начала пандемии — 7 464 708. Больше всего новых заболевших в Москве (+2541 человек), Петербурге (+1530), Подмосковье (+1450), Самарской (+586) и Воронежской областях (+551).

За сутки выздоровели 17 368 человек с коронавирусом (днем ранее — 13 513 человек). С начала пандемии от COVID-19 выздоровели 6 635 485 человек.